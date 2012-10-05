США поздравили Иванишвили с победой

По информации, размещенной на официальной странице Иванишвили в социальной сети Facebook, госсекретарь поздравила Иванишвили и его команду с победой и поблагодарила его за стремление еще больше углубить взаимоотношения между Грузией и США.

В телефонном разговоре стороны подчеркнули "важность стратегического партнерства, а также последующего сотрудничества между странами".

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Со своей стороны, Бидзина Иванишвили отметил важный вклад США в демократическое развитие Грузии, - говорится в сообщении.

Ранее, напоминает РИА "Новости", Иванишвили заявил, что свой первый зарубежный визит после победы его коалиции на парламентских выборах он совершит в США и добавил, что американцы играли важную роль до и во время выборов в Грузии и сделали большой вклад "в развитие демократических институтов в Грузии".

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Администрация президента Грузии распространила в четверг заявление о том, что по инициативе госсекретаря США Хиллари Клинтон состоялся ее телефонный разговор с президентом Михаилом Саакашвили. В заявлении отмечается, что главной темой этого разговора был поствыборный период в стране.