Турецкие артиллеристы уничтожили отряд сирийской армии

Сирийские правозащитники уже объявили, что в результате нового обстрела, начавшегося в три часа ночи по местному времени (04:00 по Москве), были убиты сирийские военнослужащие, пишет Lenta.ru. Точное число погибших, однако, неизвестно.

Ночной артобстрел Сирии стал уже второй операцией турецких артиллеристов за последние сутки. Накануне вечером турки нанесли удар по сопредельной территории сразу после обстрела сирийцами турецкого приграничного города. В результате удара, нанесенного из Сирии по жилым кварталам Акчакала, погибли пять мирных жителей.

Турецкое правительство пообещало максимально жестко ответить на обстрел своего города, а также созвало экстренное совещание НАТО в Брюсселе. На этом совещании послы стран, входящих в альянс, решительно осудили действия Дамаска и пообещали защитить Турцию в случае необходимости.

Кроме того, Анкара потребовала, чтобы "сирийскую агрессию" срочно осудил Совет безопасности ООН. Соответствующее решение, однако, пока не принято, поскольку российские представители в ООН попросили время для консультаций с Москвой.

Тем временем правительство Турции обратилось к парламенту страны дать разрешение на применение вооруженных сил за границей, сообщает Reuters. Ранее такие разрешения выдавались перед операциями турецкой армии в соседнем Ираке, где Анкара ведет борьбу против сепаратистов из Курдской рабочей партии.

Сирийская сторона еще 3 октября заявила, что сожалеет об обстреле турецкого города. Кроме того, Дамаск пообещал найти и наказать виновных в обстреле сопредельной территории. Анкару, однако, эти объяснения не удовлетворили.