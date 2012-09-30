РПЦ желает раскаяния Pussy Riot

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Рассмотрение кассационных жалоб осужденных Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, а также их защиты на приговор Хамовнического районного суда Москвы состоится 1 октября 2012 года в зале 338 в 11.00», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ходатайствами Н.Толоконниковой, М.Алехиной и Е.Самуцевич судом будет обеспечено их личное участие в заседании.

В официальном комментарии председателя Синодального информационного отдела РПЦ Владимира Легойды в связи c рассмотрением этого дела, текст которого есть в распоряжении УНИАН, подчеркивается, что «церковь искренне желает раскаяния совершивших осквернение святого места, будучи убеждена, что это принесет пользу их душам».

«Еще раз повторяем, что подобные деяния, посягающие на чувства верующих, заслуживают осуждения и не могут оставаться безнаказанными, чем бы их ни пытались оправдать. Такую позицию занимает и подавляющее большинство наших сограждан», - заявил В.Легойда.

Он отметил, что в случае если какие-то слова осужденных будут свидетельствовать о раскаянии, о переосмыслении ими содеянного, хотелось бы, чтобы это не было оставлено без внимания, и преступившие закон обрели возможность встать на путь исправления.

7 сентября муж Н.Толоконниковой Петр Верзилов заявил УНИАН, что защита рассчитывает на снижение срока заключения для девушек.

«Мы знаем, что срок будет несколько снижен, но насколько, нам не известно. Первый приговор – это и есть позиция Путина по этому делу. Поэтому мы не ожидаем, что время заключение будет основательно уменьшено», - сказал он.

При этом П.Верзилов подчеркнул, что девушки из Pussy Riot не сожалеют о своей акции.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды.

Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.