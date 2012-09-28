Родственники погибших в Смоленской катастрофе говорят, что генпрокурор врет

Об этом сообщает TVN24.

"То, что сказал Серемет, - это отвратительна ложь. Он опустился ниже своего уровня", - заявил Януш – сын легендарного деятеля профсоюзного движения "Солидарность" Анны Валентинович, тело которой было заменено.

Он сожалеет, что генпрокурор перед своим вчерашним выступлением в Сейме не пообщался с ним, отметив, что не хочет политизировать эту проблему, поскольку на самом деле она "семейная".

"Мы имеем доказательства того, что Серемет врет. Он хочет отвлечь внимание общественности", - добавил внук погибшей Петр Валентинович.

Утверждения генпрокурора также опровергли родственники Тересы Валевской-Пшиялковской, тело которой поменяли с телом А.Валентинович.

"Мы первые узнали, что это не наша тетя, а госпожа Валентинович", - сказала Агнешка Сурмацкая, отметив, что позже эту информацию подтвердили ее близкие.

"Тело нашей тети нам показали четвертым. Мы узнали его по особенностям телосложения. Мы не сомневались, что это она", - добавил другой родственник Ежи Войтчак.

Они отметили, что также просили тогдашнего министра здравоохранения Еву Копач на всякий случай провести анализ ДНК погибших, чтобы иметь 100% уверенность в том, что при идентификации тела не была допущена ошибка.

По словам родственников Т.Валевской-Пшиялковской, через несколько часов министр по телефону сообщила им, что результаты анализа подтвердили правильность опознания тела.

Они также рассказали о не принадлежавшем их тете обручальном кольце среди ее вещей. По их словам, обручальное кольцо они отдали сыну А.Валентинович, который подтвердил, что это ее кольцо, также этот факт документально подтвердили российские следователи.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в польском Сейме представители польской власти представили информацию об идентификации и захоронении жертв Смоленской катастрофы, после чего состоялась дискуссия на эту тему.

Скандал с заменой тел вспыхнул в Польше во вторник, 25 сентября, когда польская прокуратура официально подтвердила захоронение по меньшей мере двух человек не под их именами.

Справка УНИАН. Катастрофа правительственного Ту-154 под российским Смоленском 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными должностными лицами, которые вместе с Президентом Лехом Качинским планировали почтить память жертв Катынской трагедии. Во время посадки самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

Польша и Россия проводили два отдельных расследования причин катастрофы, но в обоих официальных рапортах главной причиной трагедии названа ошибка пилотов.

Российские эксперты заявляли о давлении высокопоставленных должностных лиц на пилотов, чего не подтвердили представители польской комиссии, часть ответственности переложив на российских диспетчеров, которые сообщали пилотам неправильные данные о местонахождении самолета.