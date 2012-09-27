Глава МИД Польши считает случайной замену тел жертв Смоленской катастрофы

Об этом министр сказал польским журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Я бы не говорил так, как это вытекает из вопроса, что кто-то сделал это умышленно в политических целях. Думаю, что это была просто человеческая ошибка", - сказал Р.Сикорский, слова которого приводит РАР.

Министр назвал очень досадным факт, что произошла замена тел жертв трагедии, отметив, что полную информацию на эту тему сегодня в польском Сейме предоставит министр юстиции Ярослав Говин.

"Из уважения к семьям жертв лучше, чтобы о таких делах говорить сдержанно", - добавил он. В то же время Президент Польши Бронислав Коморовский, который также находится в Нью-Йорке, не стал комментировать это дело польским журналистам.

"В свое время я взял за правило в заграничных поездках говорить как можно меньше о делах в Польше. Тяжело говорить о сложных делах с такого большого расстояния", - сказал глава Польского государства, которого цитирует РАР.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября польская военная прокуратура официально подтвердила, что, по меньшей мере, тела двух жертв Смоленской трагедии 10 апреля 2010 года были перепутаны, и похоронены в Польше не под своими именами, и сообщила о намерении провести эксгумацию тел еще 4 из 96 жертв этой авиакатастрофы.

Представители наибольшей оппозиционной партии "Право и справедливость" заявили, что замена тел дискредитирует польскую власть, которая неоднократно заверяла, что сделала все для достойного захоронения жертв трагедии.

Польская прокуратура сообщила, что ее следователи не проводили идентификации и вскрытия тел жертв трагедии после их доставки в Польшу, поскольку доверяла материалам, предоставленным российской стороной.