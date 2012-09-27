Испанский журнал напечатал карикатуру на пророка Мохаммеда

Рисунок на обложке изображает опознание в полиции. Надпись гласит: «Знает ли кто-нибудь, как выглядит Мохаммед?».

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Карикатура напечатана в знак солидарности с французскими коллегами из журнала «Charlie Hebdo», подвергаемым угрозам за публикацию карикатуры на пророка, сообщает корреспондент радио Свобода.

Член редакционной коллегии Хосе Луис Мартин, отвечая на вопрос, не опасается ли он мести со стороны мусульман, утверждает в интервью испанским СМИ, что журналисты не имеют права заниматься самоцензурой перед лицом угроз: «Мы говорим, что всегда ходим по лезвию ножа. Это наш профессиональный долг. Надеюсь, что с нами ничего не случится».



Мартин высказался также по поводу волнений в исламском мире в связи с фильмом «Невинность мусульман». По его словам, фильм или карикатуры – «это всего лишь предлог для лиц, которые и без этого всегда готовы пустить в ход насилие». «Свобода слова превыше религиозного фанатизма», – заключил журналист.