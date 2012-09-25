США увеличат помощь Ливии

05:57, 25 сентября 2012
Мир
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Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США готовы поддержать Ливию в ее борьбе с боевиками.

США увеличат помощь Ливии

Клинтон встретилась с главой ливийского парламента Мохаммедом аль-Магарефом в Нью-Йорке, где сегодня открывается очередная  сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Радио Свобода.

По словам госсекретаря США, несмотря на нападение на американское консульство в ливийском городе Бенгази, Вашингтон будет продолжать оставаться партнером Ливии.

Аль-Магареф принес свои извинения за нападение 11 сентября, в результате которого погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американцев.

Высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что Клинтон предложила увеличить помощь США Ливии в борьбе с исламистскими военизированными группировками и в области обеспечения контроля за химическим оружием и другими видами вооружения.

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