Иран заблокировал доступ к Google

Это действие стало реакцией правительства страны на антиисламский фильм «Невинность мусульман», сообщает английская газета The Guardian.

«Для Google и Gmail будут установлены специальные фильтры, которые будут работать до появления дальнейших уведомлений», – пояснил иранский чиновник, отвечающий за онлайн-цензуру и компьютерную безопасность. В то же время, не уточняется, будет ли фильтрация временной или постоянной.

Уже в ночь с субботы на воскресенье некоторые жители жаловались на то, что доступ к почтовому сервису Gmail ограничен. Сообщалось также, что некоторые провайдеры самостоятельно заблокировали доступ для своих абонентов.

Несколько дней назад стало известно, что в Тегеране завершили первую фазу программы, которая предполагает замену интернета внутренней национальной сетью. К ней уже подключили все министерства и другие государственные ведомства страны. Полное внедрение программы планируют к марту 2013 года.

Газета.ру