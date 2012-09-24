Белорусские оппозиционеры уже традиционно не попали в парламент

Как передает РИА «Новости», об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Минске.

"Мы еще не успели персонально изучить информацию, есть только фамилии избранных кандидатов, но сомнительно, что кто-то прошел (из представителей оппозиции). Никто из регионов об этом не сообщал", - сказала Л.Ермошина.

Между тем, по данным главы ЦИК, депутаты 109 из 110 округов избраны в белорусский парламент в ходе состоявшихся 23 сентября выборов.

"Выборы состоялись. По предварительным данным, избрано 109 из 110 депутатов. По одному округу, который был безальтернативный, депутат не был избран", - сказала Л.Ермошина. При этом она сообщила, что в целом по республике в выборах приняло участие 74,3% избирателей.

Как сообщалось, оппозиционеры не проходили в белорусский парламент ни в 1999-м, ни в 2004-м году.

Накануне пять оппозиционных партий и движений Беларуси завили о том, что не признают парламентские выборы демократичными из-за вмешательства исполнительной власти в избирательный процесс.

«Это (непрозрачность выборов, вмешательство властей - УНИАН) дает нам право сейчас, независимо от результатов голосования, которые будут объявлены комиссиями, куда не включили представителей оппозиционных политических структур, и до объявления этих результатов, не признавать выборы в Палату представителей 2012 равными, прозрачными и демократичными», - говорится в распространенном вчера заявлении, подписанном представителями Белорусского народного фронта, Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусской социал-демократической партии (Громада), движения «За свободу» и гражданской кампании «Говори правду».