Эквадор может свозить Ассанжа в Швецию на допрос под своей защитой

Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо.

"Мы могли бы получить разрешение на перевозку Ассанжа в наше посольство в Швеции, а сам процесс мог бы продолжиться под защитой Эквадора с учетом требований шведского правосудия", - приводит слова Патиньо РИА "Новости".

Сам Ассанж опасается, что в случае его нахождения в Швеции он может быть выдан третьей стране, в частности, США. Поэтому Эквадор настаивает на предоставлении полной гарантии невыдачи Ассанжа со стороны Стокгольма и Лондона. Также эквадорская сторона предлагает различные варианты взятия показаний у подозреваемого, в частности, речь могла бы идти о допросе Ассанжа шведской прокуратурой в здании посольства Эквадора в Лондоне.

"Сейчас в предварительном судебном процессе в Швеции есть подвижки, появились новые доказательства, которые опровергают (его вину)", - мотивировал министр необходимость доставки подозреваемого в Швецию.

На следующей неделе в Нью-Йорке Патиньо планирует провести встречу со своим британским коллегой Уильямом Хейгом и обсудить ситуацию вокруг Ассанжа. "Мы верим в то, что демократические правительства могут все обсудить и найти дипломатический выход из положения", - сказал глава МИД Эквадора