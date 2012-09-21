В аэропорту Минска задержан австралийский журналист

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов.

Журналиста задержали, когда он собирался выехать из Беларуси.

«Проблемы у журналиста возникли на таможне. При себе у него была телекамера, компьютер, карты памяти. По предварительным сведениям, у Робертса забрали аппаратуру и носители информации», - сообщили в БАЖ.

А.Робертс является сотрудником австралийского телеканала SBS, который имел официальную аккредитацию при белорусском МИД и работал в Беларуси на протяжении недели.

В БАЖ отмечают, что в управлении аэропорта по вопросам въезда иностранных граждан ответили, что информацией об инциденте не владеют. Оперативный дежурный таможни «Минск-2» также ничего не знает.