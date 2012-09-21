В России считают торговые войны обычной практикой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, отвечая на вопрос о том, насколько введение утилизационного сбора для автомобилей соответствует принципам и нормам свободной торговли в рамках ВТО.

«Принципам ВТО может и не соответствовать, а вот практике – соответствует, потому что другие страны закрывают на это глаза. Правила ВТО – это не мантра, не десять заповедей Моисея. Это некая договоренность, которую где-то можно расширить, где-то – сузить. Мне кажется, что в рамках этой логики мы и будем действовать», – сказал А.Пушков.

Он напомнил, что действующие страны ВТО постоянно ведут между собой «торговые войны».

По его словам, членство же в ВТО Россия намерена использовать для влияния на международные правила торговли.

«Это нам дает возможность влиять на формирование мировой торговой политики. Но вместе с тем, это нам дает и возможность – в рамках ВТО, вести оптимальную экономическую политику. Успех деятельности в ВТО в значительной мере зависит от нас самих. Вот мы так и будем действовать – максимально пользоваться плюсами ВТО, но и ограничивать негативные последствия для тех секторов экономики, которые еще недостаточно конкурентноспособны, чтобы выдерживать такой напор западной продукции», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.