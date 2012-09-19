Билл Гейтс снова обскакал всех миллиардеров

Опубликованный сегодня список самих богатых жителей США по версии журнала Forbes не порадовал сенсацией любителей считать чужие деньги - в тройке лидеров с прошлого года ничего не изменилось, список по-прежнему возглавляет Билл Гейтс, передают РИА «Новости».

За прошедший год 56-летний Гейтс, один из основателей компании Microsoft, разбогател еще на 7 миллиардов долларов - теперь его состояние оценивается в 66 миллиардов.

Вторую строчку рейтинга уже второй год занимает 82-летний инвестор Уоррен Баффет, также обогатившийся за год на 7 миллиардов. Таким образом, состояние главы американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. достигло 46 миллиардов долларов.

Основатель и глава корпорации Oracle 68-летний Ларри Эллисон обошел Гейтса и Баффета по скорости накоплений - его состояние, которое эксперты оценили в 41 миллиард долларов, выросло с момента составления прошлогоднего списка на 9 миллиардов.

Лидеры списка Гейтс и Баффет известны не только своим богатством, но и многочисленными пожертвованиями. В июне 2010 года стартовала их благотворительная кампания Giving Pledge, и уже через несколько месяцев около 40 миллиардеров из США поставили свои подписи под "обетом дарения". Обязательной частью присоединения к инициативе является акт "публичного подтверждения" своих намерений, то есть подписание письменного обязательства пожертвовать на благотворительность более половины личного состояния. Согласно "обету дарения", пожертвования могут производиться как при жизни участника кампании, так и после его смерти.

На этой неделе список участников Giving Pledge расширился еще на 11 фамилий. Таким образом, количество миллиардеров-филантропов достигло 92.