США призывают Японию и Китай помириться

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Токио объявило о готовности приобрести острова, которые являются предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем.

Сегодня протесты против решения японского правительства продолжаются в около сотни китайских городов.

В столице Тайваня во время акции сожгли японский флаг, пишет Радио Свобода.

