США призывают Японию и Китай помириться
13:14, 18 сентября 2012Мир
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Глава Пентагона Леон Панетта в Пекине призвал правительства Китая и Японии к согласию.
Леон Панетта высказался в Пекине
Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Токио объявило о готовности приобрести острова, которые являются предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем.
Сегодня протесты против решения японского правительства продолжаются в около сотни китайских городов.
В столице Тайваня во время акции сожгли японский флаг, пишет Радио Свобода.
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