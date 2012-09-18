США призывают Японию и Китай помириться

13:14, 18 сентября 2012
Мир
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Глава Пентагона Леон Панетта в Пекине призвал правительства Китая и Японии к согласию.

Леон Панетта высказался в Пекине

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Токио объявило о готовности приобрести острова, которые являются предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем.

Сегодня протесты против решения японского правительства продолжаются в около сотни китайских городов.

В столице Тайваня во время акции сожгли японский флаг, пишет Радио Свобода.
 

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