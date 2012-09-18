В Пекине демонстранты пытались взять штурмом посольство Японии

Участники антияпонских демонстраций, вышедшие сегодня на китайские улицы, несут большие портреты лидера революции КНР Мао Цзэдуна и красные флаги. Изображения японского премьера Есихико Нода брошены на асфальт, протестующие демонстративно топчут их ногами, пишет ИТАР-ТАСС.

Сегодня в Китае отмечается очередная годовщина "мукденского инцидента" 1931 года, ознаменовавшего начало захвата Японией Северо-Восточного Китая.

С утра у японского посольства в Пекине наблюдается скопление демонстрантов, которые несут лозунги, требующие "вернуть Китаю острова Дяоюйдао" (Сенкаку) и призывающие не покупать японские товары.

Один из плакатов напоминает о статусе Китая как ядерной державы.

Очевидцы наблюдали несколько стычек демонстрантов с полицией около японского диппредставительства, протестующие пытались прорваться к воротам посольства.