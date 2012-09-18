Месть за фильм об исламе: в Кабуле взорвали автобус с иностранцами

В Афганистане произошел теракт, жертвами которого стали, по разным данным, от девяти до тринадцати человек, большая часть из них – иностранцы, сообщает Reuters.

Трагический инцидент произошел в Кабуле. Террористка-смертница с "поясом шахида" взорвала себя по дороге в столичный аэропорт. Взрыв прогремел у мини-автобуса, который перевозил работников международных компаний, передает РБК.

В результате теракта погибли, по разным данным, от девяти до тринадцати человек, большая часть из них - иностранцы. Также пострадали двое полицейских.

Ответственность за теракт взяла "Хезб-е-Ислами", вторая по численности военная группировка в стране, представляющая собой аналог египетских "Братьев-мусульман". Представитель "Хезб-е-Ислами" обозначил теракт как акцию возмездия за антиисламский фильм.

Напомним, в июле на YouTube был выложен любительский фильм "Невинность мусульман" в негативном свете изображающий пророка Мухаммеда. Египетский телеканал в годовщину теракта, 11 сентября, показал отрывки из этой картины, что вызвало гнев у тысяч мусульман по всему миру.

В Ливии, Египте, Йемене, Тунисе, Судане, Афганистане и других мусульманских странах вспыхнули акции протеста, которые быстро переросли в попытки штурма американских посольств.