Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме превысило 60 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных бушующим во Вьетнаме с третьего октября тайфуном "Лекима", возросло до 61 человека, 15 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Данные о числе жертв неокончательные, так как спасательные службы лишь недавно смогли добраться до изолированных районов страны, где проживают, по меньшей мере, 50 тысяч человек", - сообщил представитель руководства провинции Нгуен (Nguyen).

Тропический тайфун "Лекима" достиг вьетнамского побережья в провинциях Хатинь и Куангбинь в центральной части страны вечером третьего октября. Сила ветра в эпицентре стихии превысила 150 километров в час.

Уровень осадков в среднем составил 300-400 миллиметров, в отдельных местах превысил 600 миллиметров.

В провинции Тханьхоа прорвало плотину строящейся ГЭС. В зоне затопления оказались около 5 тысяч домов, закрыты основные автомагистрали.

Повреждено около 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе почти вся площадь рисовых посевов в провинции Хатинь.

Большинство населенных пунктов в двух уездах - Киань (провинции Хатинь) и Куангчать (провинции Куангбинь) еще находится в зоне глубокого затопления, уровень воды достигает одного-двух метров.

По предварительным данным, ущерб составляет примерно 200 млрд. донгов (более 12 млн. долларов США.