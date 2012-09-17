Между США и Китаем назревает «автомобильная война»
10:07, 17 сентября 2012Мир
2784
Президент США Барак Обама планирует объявить о представлении своей страны в ВТО из-за вероятных нарушений со стороны Китая.
США полагают, что Китай нарушает нормы ВТО
Речь идет о субсидировании правительством Китая производства автомобилейи запчастей к ним.
Представитель Белого дома сказал, что такое заявление Обама может сделать в понедельник в штате Огайо. Этот штат в значительной степени зависит от успехов американской автомобильной промышленности и является важным в президентской кампании, которая проходит в США, пишет Радио Свобода.
Обама утверждает, что Пекин, введя пошлину в размере 3 миллиарда долларов на импорт из США автомобилей, нарушает нормы международной торговли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter