Между США и Китаем назревает «автомобильная война»

Речь идет о субсидировании правительством Китая производства автомобилейи запчастей к ним.

Представитель Белого дома сказал, что такое заявление Обама может сделать в понедельник в штате Огайо. Этот штат в значительной степени зависит от успехов американской автомобильной промышленности и является важным в президентской кампании, которая проходит в США, пишет Радио Свобода.

Обама утверждает, что Пекин, введя пошлину в размере 3 миллиарда долларов на импорт из США автомобилей, нарушает нормы международной торговли.