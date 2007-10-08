Упал вертолет, который сопровождал президента Пакистана: 4 погибших
10:24, 08 октября 2007Мир
408 0
Инцидент произошел в Кашмире
В результате падения военного вертолета, летевшего в составе группы сопровождения президента Пакистана Первеза Мушаррафа, погибли 4 солдата. По сообщениям местных властей, инцидент произошел в одном из районов пакистанской части Кашмира. Сам П.Мушарраф благополучно добрался до места назначения. Причины падения вертолета пока неизвестны. Ведется расследование обстоятельств происшествия, передает Associated Press.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter