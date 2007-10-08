Упал вертолет, который сопровождал президента Пакистана: 4 погибших

В результате падения военного вертолета, летевшего в составе группы сопровождения президента Пакистана Первеза Мушаррафа, погибли 4 солдата. По сообщениям местных властей, инцидент произошел в одном из районов пакистанской части Кашмира. Сам П.Мушарраф благополучно добрался до места назначения. Причины падения вертолета пока неизвестны. Ведется расследование обстоятельств происшествия, передает Associated Press.

РБК-Украина