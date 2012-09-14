Шесть военных кораблей Китая пересекли границу Японии

Об этом сообщает агентство Киодо.

Около 06.20 по местному времени морскую японо-китайскую границу пересекли два китайских патрульных корабля, проигнорировав требования японской стороны отойти назад, и направились в сторону спорных островов.

Как сообщало агентство Синьхуа, китайские корабли ведут обычное патрулирование рыболовных зон, которые КНР считает своей территорией. Министр сельского хозяйства Китая заявил агентству, что патрульные корабли призваны обеспечить суверенитет страны и защитить китайских рыбаков.

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По информации японского телеканала NHK, два корабля из шести позже покинули территориальные воды Японии. Японская патрульная служба остается в режиме повышенной готовности, отметили представители сил самообороны страны.

Японское правительство 11 сентября выкупило три из пяти спорных с Китаем островов у частных владельцев - японской семьи, напоминает РИА "Новости". Пекин объявил национализацию незаконной и недействительной.