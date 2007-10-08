Перестрелка в штате Висконсин: погибли шесть человек

Жертвами перестрелки в Висконсине стали шесть человек. Как передает Reuters, со ссылкой на местную полицию, заместитель шерифа графства Форест на севере Висконсина застрелил шестерых молодых людей в жилом доме. Сам нападавший был убит, по некоторым данным, полицией. Ранее сообщалось о пяти погибших. Инцидент произошел на севере штата, вблизи г.Крэндон.

По неподтвержденным данным, заместитель шерифа ворвался в дом, в котором находились около 10 человек в возрасте от 17 до 20 лет, и открыл стрельбу.

Согласно предварительным данным, 20-летний заместитель шерифа открыл огонь и убил шестерых подростков, включая 14-летнюю девочку. Еще один получил тяжелое ранение и помещен в реанимацию. Самого преступника уничтожил снайпер, передает НТВ.

По одной из версий, полицейский решил отомстить за измену возлюбленной. В связи с тем, что преступник занимал государственную должность, дело перешло под юрисдикцию прокуратуры штата Висконсин.

РБК-Украина