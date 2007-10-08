В парижском музее порвали картину Клода Моне

В парижском музее Орсэ, где хранится крупнейшая во Франции коллекция живописи конца XIX-начала XX века, серьезно повреждена картина Клода Моне "Мост в Аржантее", передает AFP.

Как сообщили в Министерстве культуры Франции, ночью в музей проникли несколько человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Кто-то из них ударил по холсту, оставив на картине разрыв длиной около 10 сантиметров. Полиции пока не удалось найти и задержать вандалов.

Инцидент произошел во время так называемой "Белой ночи" - праздника, когда музеи, кинотеатры, концертные площадки и библиотеки работают далеко за полночь. Музей Орсэ не принимал участия в празднествах.