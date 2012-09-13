США отправили 2 боевых корабля к берегам Ливии
13:22, 13 сентября 2012Мир
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Вашингтон отправил к берегам Ливии два эскадренных миноносца и до полусотни морских пехотинцев после гибели в Бенгази американского посла.
Миноносцы должны "обеспечивать безопасность американских консульств"
По официальному сообщению, у военных цель - гарантировать безопасность сотрудникам американского посольства в Триполи, пишет Радио Свобода.
В Вашингтоне также решили эвакуировать из Бенгази всех сотрудников консульства.
Руководство США ранее заявило, что посол Кристофер Стивенс и еще трое сотрудников консульства погибли во время нападения на диппредставительства митингующих, не удовлетворенных снятым в США фильмом о пророке Магомете. В Вашингтоне сейчас не исключают, что нападение на консульство могли спланировать заранее с участием вооруженных группировок.
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