США отправили 2 боевых корабля к берегам Ливии

13:22, 13 сентября 2012
Мир
2015

Вашингтон отправил к берегам Ливии два эскадренных миноносца и до полусотни морских пехотинцев после гибели в Бенгази американского посла.

Миноносцы должны

По официальному сообщению, у военных цель - гарантировать безопасность сотрудникам американского посольства в Триполи, пишет Радио Свобода.

В Вашингтоне также решили эвакуировать из Бенгази всех сотрудников консульства.

Руководство США ранее заявило, что посол Кристофер Стивенс и еще трое сотрудников консульства погибли во время нападения на диппредставительства митингующих, не удовлетворенных снятым в США фильмом о пророке Магомете. В Вашингтоне сейчас не исключают, что нападение на консульство могли спланировать заранее с участием вооруженных группировок.

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