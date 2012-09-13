В Турции 44 журналистов судят как государственных преступников

Их обвиняют в поддержке запрещенной Рабочей партии Курдистана, подрывной пропаганде и дискредитации государства.

Как пишет «Коммерсант – Украина», адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты выполняли свои профессиональные обязанности и что власти Турции развернули наступление на независимую прессу. С такой оценкой согласны и эксперты правозащитной организации Amnesty International - в октябре будет представлен их доклад об угрозе свободе слова в Турции со стороны исламистского правительства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Практически все журналисты, оказавшиеся на скамье подсудимых, - курды, им инкриминируют связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. Однако юристы, изучившие 800-страничный обвинительный документ, обнаружили много эпизодов, не имеющих никакого отношения ни к терроризму, ни к курдскому сепаратизму.

Так, один из журналистов обвиняется в "дискриминации государства" - за то, что рассказал о случаях сексуального домогательства в крупнейшей национальной авиакомпании Turkish Airlines. Его коллеге грозит срок за публикацию материала о растлении несовершеннолетних в тюрьме города Адена. Среди других "преступлений", совершенных сотрудниками СМИ, - интервью с лидером курдской партии "Мир и демократия" Селахаттином Демирташем и сообщение о потерях в ходе столкновений между правительственными войсками и боевиками РПК.

По данным правозащитных организаций, сейчас в Турции - стране, входящей в НАТО и стремящейся вступить в ЕС, - в тюрьмах находится более 100 журналистов. Это больше, чем в Китае или Иране, - странах, которые на Западе привыкли считать самыми злостными нарушителями свободы прессы. Турция же до сих пор была на лучшем счету. Судя по всему, скоро такая ее репутация может быть испорчена. По мнению адвоката Мераля Даныша Бекташа, премьер-министр Р. Т. Эрдоган "открыто угрожает журналистам и диктует им, что писать".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Планируется, что В.Янукович и Р.Т.Эрдоган откроют 9-ю Ялтинскую ежегодную встречу «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», которая пройдет с 13 по 16 сентября в Ливадийском дворце.

Пленарная часть 9-й ежегодной Ялтинской встречи откроется 14 сентября выступлениями В.Януковича и Р.Т.Эрдогана. Главы двух стран обсудят актуальные вопросы развития Украины и Турции, а также будущее «широкой Европы» в XXI веке.