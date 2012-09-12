Медведев заявил, что от поступка Pussy Riot его тошнит

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для девушек из «Pussy Riot» достаточно условного наказания, хотя его тошнит от их поступка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российской партии власти «Единая Россия» об этом он сказал в Пензе в ходе встречи с партийцами.

«Здесь, на мой взгляд, достаточно условного наказания. Но с эмоциональной точки зрения - я извиняюсь за непарламентское выражение - меня тошнит от того, что они сделали, от их внешнего вида и от той истерики, которая сопровождает эту историю», – сказал Д.Медведев.

По его мнению, тюремное заключение – «страшная ответственность» и кара.

«То, что произошло, известная группа девушек (Pussy Riot) долго находится в тюрьме - уже само по себе серьезное наказание за совершенное», - отметил Д.Медведев.

Он напомнил, что «не формулировал свою позицию после провозглашения приговора, тем более что он обжалован».

«Я всегда стараюсь тщательно подбирать слова. Если говорить о содержании проступка, то, с моей точки зрения, той кары, которую они уже понесли, вполне достаточно, чтобы они призадумались о произошедшем. Продление содержания в условиях тюрьмы мне кажется непродуктивным», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, три участницы панк-группы Pussy Riot были осуждены российским судом к двум годам лишения свободы за акцию, проведенную в Храме Христа Спасителя.