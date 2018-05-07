Муж участницы Pussy Riot: Я сказал нашей дочери, что маму посадил в тюрьму Путин

Именно суд над участницами Pussy Riot сделал все возможное, чтобы о последней акции странных девушек в цветных шапках-балаклавах узнал весь мир. Как и песню «Богородица, Путина прогони», которую они попытались спеть в главном храме России. 2 года колонии общего режима – такую оценку творчеству панк-группы выставил Хамовнический суд Москвы. Приговор вынесли за то, что действия группы в Храме Христа Спасителя «нанесли глубокое оскорбление и обиду православным верующим». Но сами обвиняемые называют свою акцию исключительно политическим акционизмом. Его целью, по их словам, было изобличение слишком тесных связей власти и церкви в России. Суд над собой девушки из Pussy Riot называют преследованием по политическим мотивам.

В защиту осужденных высказались многие – российская и западная интеллигенция призывала суд смягчить наказание. А рядовые россияне и после вынесения приговора продолжают спорить между собой, стоило ли наказывать девушек (две из которых, к слову, молодые мамы), и кто они на самом деле – кощуницы или политзаключенные.

Все же, чтобы там не говорили, а это резонансное дело не добавило авторитета ни российской власти, ни, уж тем более, Русской Православной Церкви, видные деятели которой сами в последнее время слишком часто стают фигурантами разнообразных скандальных истории – от вождения роскошных авто в нетрезвом виде до страсти к дорогим подаркам.

Сами осужденные Pussy Riot намерены оспорить вынесенный им приговор и уже подали кассационное заявление на решение суда первой инстанции. УНИАН пообщался с мужем одной из осужденных – Надежды Толоконниковой – Петром Верзиловым. О том, в каких условиях содержатся девушки, и есть ли шансы у их адвокатов оспорить приговор, Петр Верзилов рассказал в эксклюзивном интервью для УНИАН.

Петр, расскажите, когда вы последний раз видели супругу и в каких условиях содержат девушек?

Мы виделись во время свидания, которое было неделю назад. Могу сказать, что их содержат в достаточно хороших условиях, если можно говорить так об обычных русских тюрьмах. Правда, они находятся под постоянным наблюдением, ведь они являются самими известными преступницами в России.

Что Вы имеете в виду «под особым» вниманием?

Это значит, что они содержатся в отдельном крыле под постоянным видеонаблюдением.

Как Ваша четырехлетняя дочка переживает отсутствие мамы, и как Вы его объяснили ребенку?

Мы сказали правду. Сказали, что Надю посадил в тюрьму Путин.

И как она относится к этому?

Наша 4-летняя дочь серьезно думает, как освободить маму. Она рисует, и мы передаем через адвокатов Наде в тюрьму очень детальные планы, где с помощью троллейбусов, тракторов и других механизмов разрушаются тюремные стены и Надежда выходит из клетки.

Вы подали кассацию на решение Хамовнического суда. На какое решение вы рассчитываете?

Мы знаем, что срок будет несколько снижен, но насколько, нам не известно. Первый приговор – это и есть позиция Путина по этому делу. Поэтому мы не ожидаем, что время заключение будет основательно уменьшено.

Что будете делать в случае, если приговор оставят в силе?

Если они останутся за решеткой, мы будем продолжать общественную компанию по привлечению внимания к девушкам и борьбе за их свободу. Само собой будут использованы все юридические возможности, в том числе европейские судебные инстанции. Главное – продолжим публичные акции, которые делались последние месяцы.

По мнению прессы, во многом благодаря вам о деле Pussy Riot узнал весь мир. У вас есть своя роль в действиях группы?

Я хотел бы подчеркнуть, что я никак не отношусь к Pussy Riot. Это закрытый феминистический коллектив, хотя я представляю, кто в него входит и как коллектив работает. В Pussy Riot все вопросы решаются коллективно – теми женщинами, которые в него входят.

Петр, если бы вы знали, что акция в ХХС закончится для девушек реальным тюремным сроком, вы бы попытались отговорить супругу от участия в панк-молебне?

Тут нельзя говорить в сослагательном наклонении. Да, произведено действо, и российская власть заставила всех девушек заплатить за него определенную цену. Сейчас они эту цену платят.

Жалеют ли сейчас об участии в акции сами Надежда, Екатерина и Мария?

Нет, не жалеют.

В защиту девушек неоднократно высказывались многие лидеры общественного мнения – от Пола Маккартни и Мадонны до Андрея Макаревича, а в обществе возник настоящий раскол по этой теме. Чем вы объясняете такое внимание к процессу?

Поддержка Pussy Riot в России и зарубежьем показывает, что в этом конфликте власть перешла черту, чего от нее не ожидали. Именно поэтому много известных выдающихся людей хотят поддержать девушек в их борьбе. Но я бы не говорил о расколе в обществе, этого я не вижу. Конечно, существует определенная часть населения, которая верит на слово тому, что говорится по «Первому каналу», НТВ и другим центральным СМИ. Их точка зрения ясна – им в голову вдолбили, что Pussy Riot очень страшное явление и ее участницы должны сидеть в тюрьме. Это, безусловно, является абсолютным бредом и любой человек, который разбирается в том, что происходит, понимает, что это не так.

Объясните, какая главная цель деятельности Pussy Riot? Что их и Вас не устраивает в современном российском государстве?

Несменяемость власти и заточенная под диктатуру одного лица политическая система.

Вы наверняка слышали о том, что в Украине есть свое скандальное феминистическое движение – Femen. Как Вы относитесь к их деятельности?

Мне сложно комментировать деятельность Femen. У украинских девушек есть хорошие, есть плохие акции. Это активное движение, которое рождает вещи разного эстетического и политического значения. На этом я бы хотел закончить свой ответ на этот вопрос.

После оглашения приговора девушкам Вы вышли из зала суда и сказали, что только революция может изменить ситуацию в России. Вы до сих пор в этом убеждены?

Мы будем расширять общеполитическую борьбу, связанную с организацией протестного движения в России. Будем помогать людям увидеть, что тот курс, по которому ведет страну действующий режим, является губительным для судьбы и будущего нашего государства.

Сейчас я принимаю участие в организации «Марша миллионов», запланированного на 15 сентября.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в РФ