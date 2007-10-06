В ЕврАзЭС создается таможенный союз

Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали в Душанбе документы о создании таможенного союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как передает радио “Свобода”, новым генеральным секретарем ЕврАзЭС вместо Григория Рапоты избран Таир МАНСУРОВ. Председателем организации станет Таджикистан, а работу интеграционного комитета организации возглавит Президент республики Эмомали РАХМОН.

Следующий саммит ЕврАзЭС пройдет в Москве в будущем году.

Как сообщил на пресс-конференции в Душанбе Президент РФ Владимир ПУТИН, таможенный союз России, Беларуси и Казахстана в рамках ЕврАзЭС должен быть создан к 2010 году.

"Отмечу результативное по своим итогам заседание межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, подписанные межгосударственные соглашения, направленные на укрепление правовой базы Таможенного союза", - сказал В.ПУТИН, передает РИА «Новости».

По его словам, утвержден перечень международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и план действий по формированию Союза в рамках ЕврАзЭС до 2010 года.

"Я хочу отметить, что подписанием этих документов создана правовая база Союза, и он реально должен быть создан, после того как будут закончены все процедуры и подписаны все соответствующие документы, предусмотренные этими базовыми соглашениями к 2010 году", - сказал В.ПУТИН.