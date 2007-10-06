Саакашвили предупредил весь мир, что его терпение заканчивается

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его страна больше не подпишет ни одного капитулянтского договора с Россией. "В свое время власти Грузии совершили большой грех - подписали позорные договоры, и все эти договоры наш противник нарушил", - сказал он сегодня в городе Зугдиди на западе Грузии, где состоялась презентация радиостанции "Голос Абхазии".

"Мой предшественник (Э.Шеварднадзе) подписал Московский договор, и мы потеряли Гагра. Подписал Сочинский договор, и пал Сухуми. Подписал новый Московский договор, и мы потеряли Очамчире и Гали", - пояснил М.Саакашвили. "Больше ни одного капитулянтского договора подписано не будет, не будет ни одного шага назад", - заверил он.

По его словам, прошло то время, когда "грузины на коленях просили справедливости и подаяния, унижались, умоляли". "В то время мы проиграли все, что можно было проиграть, потеряли все, что возможно было потерять. Сегодня судьба Грузии решается не в Москве, не в Душанбе, и не в другой столице. Судьба Грузии решается грузинами в Грузии", - заявил М.Саакашвили.

Он вновь призвал Абхазию и Южную Осетию к мирным переговорам с Тбилиси. Президент подчеркнул: "грузины - терпеливый народ, но он терпит уже 14 лет". Поэтому "к сведению всего мира: наше терпение иссякает, сегодняшний день - это день отсчета нашего возвращения в Абхазию".

М.Саакашвили также сообщил, что Грузия начала готовиться к возвращению в Абхазию несколько лет назад. В результате первый шаг уже сделан - "мы вернулись в Верхнюю Абхазию". Вторым шагом он назвал открытие радиостанции "Голос Абхазии", вещающей на всю территорию непризнанной республики. "Следующий шаг будет на той земле, где в прошлом году в центре Гагра сожгли все грузинские книги", - заявил М.Саакашвили. "Мы хотим, чтобы это произошло мирным путем, но наше терпение не безгранично", - резюмировал он.

РБК-Украина