Число жерт терактов в Ираке превысило 60 человек

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер», ранее речь шла о 34 жертвах.

По данным «Рейтер», один из последних терактов произошел около мечети в городе Эль-Амара на юго-востоке Ирака. В результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли не менее 16 человек.

Ранее сообщалось о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в деревне Эд-Дуджейль. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейль боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих.

Кроме того, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены.

Теракты произошли так же в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.

Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого С.Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.