Число жерт терактов в Ираке превысило 60 человек

16:55, 09 сентября 2012
Мир
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Более 60 человек стали жертвами серии терактов, прокатившейся по всей стране, около 250 получили ранения.

Около 250 человек получили ранения

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер», ранее речь шла о 34 жертвах.

По данным «Рейтер», один из последних терактов произошел около мечети в городе Эль-Амара на юго-востоке Ирака. В результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли не менее 16 человек.

Ранее сообщалось о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в деревне Эд-Дуджейль. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейль боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих.

Кроме того, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены.

Теракты произошли так же в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.

Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого С.Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

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