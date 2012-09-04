МИД РФ: Британия не вводила санкций по «списку Магнитского»

Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

"В ответ на обращение в МИД Великобритании по вопросу о публикации британской газеты The Sunday Times от 2 сентября по "списку С. Магнитского" послу России в Лондоне на уровне политического руководства было заявлено, что никаких визовых ограничений в этой связи британской стороной не вводилось и политических решений не принималось", - говорится в сообщении, пишет РИА "Новости".

Как отмечается в документе, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в этой связи также заявил, что никаких изменений в британской визовой практике не произошло.

По данным СМИ, "список Магнитского" включает 60 имен российских чиновников, которых в США считают причастными к гибели юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.