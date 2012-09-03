Коморовский хочет собственную систему ПРО

Президент Польши Бронислав Коморовский выступит с законодательной инициативой о внесении дополнений в закон о модернизации вооруженных сил, чтобы законодательно закрепить создание собственной национальной системы противоракетной обороны. Как сообщают РИА «Новости», об этом глава государства заявил в понедельник в городе Кельцы во время открытия 20-го международного салона оборонной промышленности.

"Я хочу выступить с законодательной инициативой, подготовленной вместе с министром (обороны Томашем) Семоняком и правительством, чтобы внести поправки в закон о модернизации армии", - сказал Коморовский.

По его словам, речь идет о "дополнении, касающемся программы воздушной обороны - ПВО и ПРО".

Президент Польши выразил надежду, что подобного рода поправки в законодательство получат поддержку всех политических сил страны.

В начале августа Коморовский объявил о необходимости создания собственной системы ПРО Польши. Позднее министр обороны Томаш Семоняк добавил, что создание этой системы планируется совместно с Францией, Германией и другими союзниками по НАТО. Согласно этой концепции, польские элементы ПРО наряду с запланированными элементами американской ЕвроПРО войдут в состав общенатовской системы противовоздушной обороны.