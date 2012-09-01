Правозащитник: расстрел рабочих в Казахстане скажется в т.ч. на Украине

Об этом почетный президент Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров и председатель неправительственной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук заявили на пресс-конференции в УНИАН.

А.Матвийчук привела пример, что в Украине после соответствующих прецедентов в России и Казахстане появился законопроект о введении уголовной ответственности за клевету, а также намерены разработать проект закона о противодействии экстремизму.

По словам А.Юрова, расстрел рабочих нефтяных компаний в казахском городе Жанаозен, нарушение прав человека в других странах бывшего СССР влияет на ситуацию в Украине.

«То, что произошло в Казахстане, как в Жанаозене, так и в других местах, - эти события, к сожалению, непосредственно отразятся на ситуации с правами человека в России, Беларуси, Украине», - убежден А.Юров.

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По словам А.Матвийчук, мониторинг правозащитных организаций показал, что в Украине наблюдается ряд угрожающих тенденций относительно нарушения и ограничения властью фундаментальных прав и свобод людей.

«В Украину вернулось такое позорное явление как политические репрессии, политические преследования», - сказала А.Матвийчук.

Она подчеркнула, что по политическим мотивам могут преследовать не только политиков, но и журналистов, правозащитников и общественных деятелей.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года в результате столкновений между бывшими рабочими нефтяных компаний и полицией в казахском городе Жанаозен погибли, по официальным данным, 17 человек, около сотни были ранены.