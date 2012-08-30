Польша разрешила украинским ученым раскопать захоронение Данила Галицкого

О том, что Украина добилась разрешения на проведение поисков останков князя Данила Галицкого, газете "КоммерсантЪ - Украина" сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

"Минэнерго должно было передать Римско-католической церкви здание во Львове, где сейчас находится подведомственный министерству филиал Гостехстандарта. Однако мы предложили повременить с передачей, потребовав взамен право на проведение научных исследований в Хелме, где, по историческим данным, был похоронен Данил Галицкий", – объяснил он.

Князь Данило Галицкий родился примерно в 1201-1204 году. В разное время был великим князем Волынским, Галицким и Киевским, является основателем Львова и Хелма. Умер в 1264 году и был похоронен в церкви Пресвятой Богородицы в Хелме (ныне – Люблинское воеводство в Польше). Сейчас на месте этого храма находится базилика Рождества Пресвятой Девы Марии (Римско-католическая церковь), построенная на старых фундаментах в 1735-1756 годах.

По словам П.Порошенко, ранее Католическая церковь препятствовала проведению подобных исследований. "Мы предложили поставить такое условие для передачи. Тем более что по закону здание во Львове не подлежит обязательной реституции – там находилась трапезная монахов-доминиканцев, а значит, это не место совершения богослужений", - сказал министр и отметил, что данное предложение было удовлетворено.

Как стало известно газете, для того, чтобы украинские ученые могли начать исследования, был задействован и МИД, чьи представители вели переговоры с польской стороной.

В настоящее время создана украинско-польская совместная группа, пока не приступившая к раскопкам, а только ведущая переговоры о начале исследований на месте предполагаемого захоронения князя. По информации "Коммерсанта", украинские ученые уже выехали в Хелм.

Эксперты в области религии положительно отнеслись к перспективе проведения подобных исследований. "Если эти раскопки начнутся, то они станут важным событием не только для церковной, но и для светской археологии. Даже если останки князя не будут найдены, то археологи могут обнаружить там много чего другого, что даст дополнительную информацию о жизни Галицко-Волынского княжества", – заявила вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филипович.

Вместе с тем, археологи к основной цели исследований отнеслись скептически. "Найти захоронение абсолютно невозможно, так как оно давно уничтожено. Поэтому все разговоры о какой-то могиле Данила Галицкого абсолютно ненаучны. Хотя там действительно можно найти много интересного, относящегося к периоду Галицкого княжества", – уверен директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко.