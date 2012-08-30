В Китае - взрыв на шахте: под землей заблокированы 50 горняков

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа», по результатам предварительного расследования, во время инцидента под землей работали 120 шахтеров.

70 человек были подняты на поверхность и еще 50 остаются заблокированными под землей, сообщают источники.

Владельцем шахты, расположенной в 750 км к юго-западу от административного центра провинции Чэнду, является зарегистрированная в городе Паньчжихуа компания «Чжэнцзинь».