Греция хочет спасаться созданием особых экономических зон

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Зоны, по проекту правительства, предложат инвесторам налоговые и административные преференции.

Сейчас правительство страны ведет переговоры о создании льготных зон с Еврокомиссией. По словам министра развития Костиса Хацидакиса, такие ОЭЗ позволят поддерживать экономику Греции.

Хацидакис, тем не менее, отметил, что статус особых зон не позволит платить сотрудникам работающих там предприятия "слишком низкие зарплаты". "Трудовой кодекс будет полностью соблюдаться", - заверил он.