У Румынии снова есть полноправный президент

Траян Бэсеску вернулся сегодня в президентскую резиденцию Котрочень после публикации заключения Конституционного суда Румынии, признавшего несостоявшимся референдум по вопросу об импичменте.

Председатель Сената Крин Антонеску, который исполнял обязанности главы государства последние 52 дня, сложил полномочия, сообщает ИТАР-ТАСС.

Накануне парламент Румынии принял к сведению документ КС, по которому в ходе плебисцита при необходимых 50% участвовали 46,24% имеющих право голоса граждан: 87,52% из них поддержали отставку Т.Бэсеску и только 11,15% выступили против.

"Согласно законодательству, депутаты не могут повлиять на решение конституционной инстанции", - пояснил журналистам это решение председатель нижней палаты парламента Валериу Згоня.

Наблюдатели считают, что политический кризис в Румынии не завершен, и борьба в высших эшелонах власти будет продолжена. Свидетельство тому – недавнее решение правительства сократить бюджет Администрации Президента, Конституционного суда, которые прямо или косвенно участвовали в восстановлении Т.Бэсеску в должности.