В России валят кресты - РПЦ сравнивает вандалов с Брейвиком

Один был уничтожен в Архангельской области, еще три – в Челябинской.

Похожий акт вандализма был совершен на прошлой неделе в Киеве. Утром 17 августа активистки движения FEMEN спилили бензопилой поклонный крест неподалеку от Майдана Независимости и повалили его на землю. Таким образом девушки выразили поддержку участницам группы Pussy Riot, которых суд приговорил к двум годам лишения свободы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя.

Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил людей, спиливших поклонные кресты, с террористом Андерсом Брейвиком, а акцию Pussy Riot – c залпом «Авроры». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Народ, который хулит собственную церковь, обречен», – отметил Смирнов, посоветовав деятелям культуры написать обращение к народу в защиту церкви.

Сравнивая спиливших кресты с Брейвиком, он заявил, что террорист тоже думал, что делает доброе дело. По мнению протоиерея, люди, совершающие подобные акции протеста против церкви, чувствуют сильную поддержку, идущую через СМИ.

Акты вандализма осуждают и участницы группы Pussy Riot, которых приговорили к двум годам лишения свободы за акцию в Храме Христа Спасителя. Об этом сказал муж одной из девушек, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов, сообщает Газета.ру.