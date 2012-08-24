США расширят противоракетную систему у границ Китая

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно этой информации, Пентагон рассматривает возможность сооружения цепи из современных радаров ПРО X-Band, тянущейся от севера Японии через ее южные острова к Филиппинам. Эти радары будут соединены с пусковыми ракетными установками и кораблями, также оснащенными радарами и ракетами-перехватчиками. Вместе они должны образовать единую систему, позволяющую успешно осуществлять перехват баллистических ракет.

США, создавая такую систему, указывают на ракетную опасность, исходящую от Северной Кореи. Однако эксперты, опрошенные изданием, сходятся во мнении, что Пентагон преследует и еще одну стратегическую цель - сдерживание Китая.

Американские официальные лица, со своей стороны, не видят военной угрозы Китаю от размещения элементов своей противоракетной обороны в АТР. В Вашингтоне утверждают, что все предпринимаемые усилия направлены исключительно на нейтрализацию ракетной угрозы со стороны Пхеньяна, сообщает Associated Press.

"Это оборонные системы. Они предназначены для перехвата, и ни одна противоракета не стартует до пуска с противоположной стороны", - заявила официальный представитель Государственного департамента Виктория Нуланд.