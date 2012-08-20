Pussy Riot могут снова судить

Как передает РИА «Новости», Кунцевский суд Москвы сегодня проведет собеседование сторон по иску жительницы Новосибирска к участницам панк-группы Pussy Riot, с которых она требует компенсацию в размере 30 тысяч рублей за моральные страдания, якобы причиненные ей "панк-молебном" в храме Христа Спасителя.

Как следует из заявления, женщина является верующей и считает действия участниц панк-группы неприемлемыми.

Согласно нормам Гражданского процессуального кодекса РФ, в ходе собеседования решается вопрос о подготовке процесса по гражданскому делу, в частности, судья разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности, уточняет исковые требования заявителя и узнает, какие имеются возражения у ответчика или его представителя, решает вопрос о том, нужно ли привлекать к делу соответчиков и третьих лиц, а также проводить экспертизы. Кроме того, в ходе собеседования ставится вопрос о том, могут ли стороны достигнуть мирового соглашения.

Как сообщал УНИАН, пять участниц Pussy Riot в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен против Владимира Путина. Видеоролик с выступлением был выложен в интернет и вызвал большой общественный резонанс.

17 августа суд приговорил трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти и вражды.