Теракт на похоронах полицейского: погибли шесть человек

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По предварительным данным, 19 августа 2012 года примерно в 9 часов 50 минут в сельском поселении Сагопши Малгобекского района на территории домовладения, где проходили похороны погибшего участкового уполномоченного ОМВД России по Малгобекскому району Илеза Коригова, смертник привел в действие, закрепленное на своем теле взрывное устройство неустановленного типа. В результате взрыва по предварительным данным вместе со смертником погибли 7 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все погибшие были полицейскими. Также ранено более 10 человек.

На месте происшествия работают сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия. Проводятся опрос свидетелей и сбор вещественных доказательств.