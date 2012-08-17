Украинцы - первые по легализации в Польше

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по последним данным польского Министерства внутренних дел, граждане Украины возглавили список иностранцев по количеству полученных разрешений, опередив вьетнамцев, подавших больше всего заявок на легализацию в рамках специальной акции - "abolicja", реализованной в первой половине этого года.

"На данный момент легализованы 2 тыс. 831 иностранец, которые находились в Польше, в частности, без перерыва, по меньшей мере, с 20 декабря 2007 года и жили в стране нелегально до момента вступления в силу закона о легализации, то есть до 1 января 2012 года", - отметили в пресс-службе ведомства.

Украинцы, по данным МВД Польши, уже получили около 1,1 тыс. разрешений из почти 2 тысяч заявок на легализацию.

Граждане Вьетнама, которые подали почти 2,2 тыс. заявок, получили 800 разрешений на легальное пребывание в Польше, а тройку лидеров замкнули граждане Армении, которые получили около 400 разрешений из более чем 700 заявок.

Менее ста разрешений получили граждане России и Беларуси.

Польское министерство напомнило, что выданное в рамках "abolicjа" разрешение дает право легально находиться в Польше в ближайшие два года и работать без обязательного официального разрешения на работу.

Как сообщал УНИАН, более 9,5 тыс. иностранцев подали заявки на легализацию в Польше, которую страна проводила с 2 января по 2 июля этого года.

По данным польской власти, кроме украинцев, вьетнамцев и армян, заявки на легализацию чаще всего подавали граждане Пакистана (почти 1,4 тыс. заявок), Бангладеш (около 750), Китая (почти 500) и Индии (свыше 450).

Справка УНИАН. Акцию по легализации нелегальных мигрантов в Польше инициировали в 2010 году гражданки Украины, которые совместно с представителями польских общественных организаций написали соответствующее обращение к представителям польской власти.

Польское МВД перед началом легализации оценивало количество нелегалов в стране в 50 тыс., в то время как представители ряда организаций говорили, что их может быть даже в 10 раз больше.

В рамках предыдущих двух акций "abolicja", которые проводились в Польше в 2003 году (перед присоединением к Евросоюзу) и в 2007 году (перед вступлением в Шенген), свой статус легализовали менее 4 тыс. чел., что эксперты объяснили очень жесткими тогдашними условиями получения разрешения на легальное пребывание.