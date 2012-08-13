СМИ: одесский "убийца Путина" то ли террорист, то ли жертва провокации

Он же являлся резидентом этой группировки в Украине, сообщил один из сотрудников Генеральной прокуратуры газете «Сегодня».

«Деятельность Осмаева в Украине отслеживало ФСБ России. О приезде к нему двоих боевиков «Имарат Кавказа» также было известно спецслужбам России. Пожар на Тираспольской стал лишь подтверждением того, что в Одессе шла подготовка к теракту. После этого было принято решение об объявлении Осмаева в розыск и его аресте», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

Он также сообщил, что в компьютере А.Осмаева сохранилось содержание его электронных писем и разговоров с эмиссарами «Имарат Кавказ».

Гражданская жена подозреваемого Амина Окуева сказала газете «Сегодня», что если мужа выдадут правоохранителям РФ, то это приведет его к неминуемой смерти.

«Адам просто не доживет до суда. Дело в том, что уголовное дело против него сфабриковано и в суде оно просто развалится. Это не выгодно российским спецслужбам. Он попал в тюрьму в результате провокации, умело спланированной ФСБ», — уверена А.Окуева.

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Как сообщал УНИАН, российский "Первый канал" в феврале сообщил, что спецслужбы России и Украины задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного А.Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

Газета "КоммерсантЪ-Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщала, что подозреваемых не экстрадируют в Россию, пока они не отбудут наказание за преступления, совершенные в Украине. В частности, как писало издание, задержанные также подозреваются в организации взрыва в Одессе 4 января 2012 года.

В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения на В.Путина – А.Осмаева и гражданина Казахстана Ильи Пьянзина. Они обвиняются по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), части 1 статьи 30 (изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления), статьи 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности), части 3 статьи 223 (незаконное изготовление оружия) и части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

10 августа Апелляционный суд Одесской области отложил экстрадицию А.Осмаева в Россию.