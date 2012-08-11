Ассоциация польских журналистов объявила конкурс для Украины

Работы журналистов должны быть посвящены борьбе за демократию: отстаивание свободы слова, развитие самоуправления, преодоление коррупции, установление прозрачности в управлении и тому подобное, отстаивание прав человека и др.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НМПУ.

Победители получат главный приз в размере - 3300 злотых, приз за второе место - 2200 злотых, приз за третье место - 1100 злотых.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие. Ее может подать автор/авторы, а также редакция прессы, радио, телевидения или Интернета.

Срок подачи заявок заканчивается 7 сентября 2012 года.

Заявку необходимо отправить по такому адресу: Национальный союз журналистов Украины – НСЖУ, Крещатик, 27 «А», 01001, Киев, Украина, http://nsju.org

Призами Ассоциации польских журналистов награждает Главное жюри, которое состоит из представителей Ассоциации польских журналистов (Агнешка Ромашевская Гузи, Збигнев Ритель) и организаций-партнеров: Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) (Сергей Томиленко, Алексей Бойко) и Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ) (Ольга Падирякова, Сергей Штурхетский).

Конкурс софинансируется за средства программы Поддержка демократии, финансируемой в рамках программы польского сотрудничества с целью развития Министерства иностранных дел Республики Польша в 2012 г., в соответствии с проектом «Сотрудничество и поддержка организаций журналистов в Украине».

На конкурс можно подать материалы, опубликованные в украинской прессе, радио, телевидении и Интернете в период с 1 августа 2011 года по 30 августа 2012 г.

Заявка может включать не более трех публикаций одного автора. Летописи журналов будут рассматриваться только в исключительных случаях, а цикл может включать до трех отдельных эпизодов.

Поданный материал должен представлять отрезок общественной жизни в Украине, в ее позитивном или негативном аспекте.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие (ее может подать автор/авторы, а также редакция прессы, радио, телевидения или Интернета) с заявлением автора/авторов относительно авторских прав (Приложение к Регламенту) и приложениями, указанными в части 7.

Эти организации немедленно передают все заявки Ассоциации польских журналистов.

Заявку необходимо подать в шести экземплярах, с приложением 6 экземпляров газетных вырезок или 6 экземпляров дисков CD/DVD.

В газетных вырезках и дисках следует указать дату и место публикации и длительность записи и они могут содержать только работы, поданные на конкурс.

Заявка может охватывать индивидуальную или коллективную работу. Условием принятия работы является ее творческий (авторский) характер.

Заявки, которые не отвечают формальным условиям, рассматриваться не будут.

Поданные материалы не возвращаются.

Результаты Конкурса будут обнародованы 8 октября в 2012 г. Церемония награждения состоится на конференции в Варшаве 16 октября 2012 г.

Награжденные конкурсные работы будут опубликованы на веб-сайте Ассоциации польских журналистов, в журнале «Форум журналистов» и на сайтах организаций-партнеров Ассоциации польских журналистов.