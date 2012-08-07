Контрабандисты оставили на берегу Буга 260 тысяч пачек сигарет и джип

Как сообщила УНИАН пресс-служба SG во вторник, пограничники выявили три контрабандных партии, которая насчитывала от 120 до 260 тысяч сигарет и была найдена на берегу пограничной с Украиной реки.

SG также нашла покинутый контрабандистами джип, который использовался для доставки сигарет вглубь страны.

Вместе с тем пограничники пока не задержали подозреваемых в контрабанде.

Как сообщал УНИАН, в июле польская пограничная служба сообщила о задержании рекордной партии контрабандных сигарет из Украины, доставленной через реку Буг – на сумму около 140 тысяч евро, а ранее информировала о нескольких случаях выявления контрабандных партий стоимостью от 25 до 30 тысяч евро каждая.

Справка УНИАН. В прошлом году польские таможенники, пограничники и полиция выявили на восточной границе и в Польше около 680 миллионов контрабандных сигарет стоимостью около 80 миллионов евро, а в первом квартале выявление контрабанды только пограничниками возросло на 20% - до более 5 миллионов евро.