В Калифорнии горит нефтеперерабатывающий завод

Как передает РИА «Новости», возгорание на НПЗ, на долю которого приходится восьмая часть переработанной нефти в США, произошло в ночь на вторник. Пока ликвидировать пожар не удается.

Местным жителям рекомендовано соблюдать установленный для таких ситуаций порядок, который поможет избежать воздействия химикатов и дыма на организм.