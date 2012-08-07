В Калифорнии горит нефтеперерабатывающий завод

09:19, 07 августа 2012
Мир
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Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в американском штате Калифорния.

Как передает РИА «Новости», возгорание на НПЗ, на долю которого приходится восьмая часть переработанной нефти в США, произошло в ночь на вторник. Пока ликвидировать пожар не удается.

Местным жителям рекомендовано соблюдать установленный для таких ситуаций порядок, который поможет избежать воздействия химикатов и дыма на организм.

 

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