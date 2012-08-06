В Висконсине в храме расстреляли сикхов

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», он убил шесть человек, после чего был застрелен полицией.

Преступник ворвался на территорию храма сикхов в городе Оук-Крик незадолго до начала богослужения. Он убил священника, который находился у входа в здание, а затем вошёл внутрь храма и стал стрелять по прихожанам, ожидавшим начала утренней молитвы. В основном это были иммигранты из Индии - последователи одного из индийских религиозных учений.

Очевидцы рассказали полиции, что огонь по толпе открыл белый мужчина. Ему около 30 лет. Предположительно он устроил бойню в храме на почве религиозной ненависти. Позже силовики застрелили нападавшего. Правда, перед этим он убил одного офицера полиции, другого тяжело ранил. Кроме полицейского, в больнице находятся ещё два человека, также в тяжёлом состоянии, сообщает «Рейтер».

Расследование ведёт ФБР. О том, что случилось в штате Висконсин, доложили Президенту США Бараку Обаме. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал предоставить любую помощь в проведении расследования.

Полиция не исключает, что в храме было несколько стрелявших. Отряд спецназа обыскал здание храма, но следов возможных сообщников преступника не нашёл.

За последние недели это уже второй инцидент со стрельбой и массовой гибелью людей в США. В прошлом месяце в штате Колорадо мужчина расстрелял посетителей кинотеатра на премьере нового фильма о Бэтмене. 12 человек погибли, около 60 были ранены.