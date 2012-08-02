Велосипедист погиб от удара олимпийского автобуса

Как рассказали представители лондонской полиции, ДТП произошло вечером 1 августа 2012 г. в районе Хэкни.

Водитель автобуса слишком поздно заметил выехавшего на дорогу велосипедиста и не успел затормозить. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция Лондона проводит расследование инцидента.