Велосипедист погиб от удара олимпийского автобуса

07:47, 02 августа 2012
Мир
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В Лондоне в результате столкновения с олимпийским автобусом, перевозившим атлетов, скончался велосипедист.

Как рассказали представители лондонской полиции, ДТП произошло вечером 1 августа 2012 г. в районе Хэкни.

Водитель автобуса слишком поздно заметил выехавшего на дорогу велосипедиста и не успел затормозить. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция Лондона проводит расследование инцидента.

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