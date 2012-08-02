Велосипедист погиб от удара олимпийского автобуса
07:47, 02 августа 2012Мир
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В Лондоне в результате столкновения с олимпийским автобусом, перевозившим атлетов, скончался велосипедист.
Как рассказали представители лондонской полиции, ДТП произошло вечером 1 августа 2012 г. в районе Хэкни.
Водитель автобуса слишком поздно заметил выехавшего на дорогу велосипедиста и не успел затормозить. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция Лондона проводит расследование инцидента.
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