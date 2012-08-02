В Севастополе попытались повторить "панк-молебен" Pussy Riot

Об этом пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на блог orthodoxia33.

По утверждению автора сообщения, инцидент произошел 31 июля в Свято-Владимирском кафедральном соборе. "Сторонники панк-группы P.. r... попытались устроить очередную антицерковную акцию. Во время богослужения они забрались на амвон, стали устраивать "панк-молебен" и попытались снять свои бесчинства на камеру мобильного телефона", - пишет автор.

По его словам, "духовенство, прихожане и охрана собора вовремя остановили этих людей и предотвратили надругательство над святыней". Переданы ли участники акции представителям правоохранительных органов, в сообщении не уточняется.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.