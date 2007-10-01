В первый же день ПАСЕ раскритикует Россию

Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает РИА «Новости», в центре внимания парламентариев будут планы США разместить национальную ПРО в Восточной Европе, выполнение странами-членами Совета Европы обязательств перед Страсбургским судом, а также первое в истории ПАСЕ выступление Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

Также на сессии рассмотрят доклад кипрского парламентария Христоса ПУРГУРИДИСА, посвященного выполнению обязательств стран-членов Совета Европы перед Страсбургским судом по правам человека.

Планируется, что ПАСЕ рассмотрит доклад во вторник во второй половине дня. Автор доклада предлагает комиссару Совета Европы по правам человека Томасу ХАММАРБЕРГУ контролировать исполнение странами-членами Совета распоряжений Страсбургского суда.

В докладе Х.ПУРГУРИДИСА содержится критика в адрес России в связи с тем, что в РФ, по мнению докладчика, "оказывают давление на адвокатов и представителей неправительственных организаций, которые защищают жертв нарушений прав человека". Депутат заявляет также, что власти оказывают давление на жителей Северного Кавказа, которые хотят обратиться в Страсбургский суд в связи с нарушением прав человека.

Помимо указанных тем, на сессии ПАСЕ обсудят и гуманитарный кризис в Дарфуре, а также намерены рассмотреть доклад по бюджету Совета Европы и деятельность комиссара Совета по правам человека Т.ХАММАРБЕРГА.

Сессия продлится до 5 октября.