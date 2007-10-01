Сегодня в Польше состоится ”битва гигантов”

В Польше в понедельник состоятся предвыборные теледебаты между премьер-министром Польши, лидером правящей консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярославом КАЧИНЬСКИМ и экс-президентом Польши, лидером оппозиционного левого блока "Левица и демократы" (LiD) Александром КВАСЬНЕВСКИМ.

Журналисты уже окрестили предстоящую теледуэль Дебаты начнутся в понедельник в 20.00 по среднеевропейскому времени (21.00 по киевскому). Теледуэль КАЧИНЬСКИЙ-КВАСЬНЕВСКИЙ будут транслировать в прямом эфире Польское общественное телевидение на канале TVP2, ведущий частный информационный телеканал TVN24 и телеканал TV Biznes. Кроме того, трансляция будет вестись также Первой программой Польского радио.

Ожидается, что Я.КАЧИНЬСКИЙ и А.КВАСЬНЕВСКИЙ будут дискутировать о будущем Польши, представят свое видение развития страны в ХХI веке.

Сотрудники избирательного штаба "Права и справедливости" рассказали, что "дискуссия будет вестись о будущем страны". "Это будет спор о том, строим ли мы дальше Четвертую Речь Посполитую (во главе с братьями КАЧИНЬСКИМИ), или же поляки хотят возврата в Третью Речь Посполитую (во главе с А.КВАСЬНЕВСКИМ), где доминировала личная выгода коррупция", - отметил один из собеседников.

Один из главных лозунгов правящей партии в нынешней избирательной кампании является именно борьба с коррупцией.

В избирательном штабе левого блока "Левица и демократы", в свою очередь, РИА Новости заявили, что А.КВАСЬНЕВСКИЙ намерен говорить "о своем видении развития Польши в ХХI веке, свободной страны, в которой живут свободные граждане, в которой нет диктата одной партии ("Право и справедливости") и диктата одного лидера (Я.КАЧИНЬСКОГО). В этом суть спора и досрочных выборов в парламент".

Представители главной оппозиционной партии - либеральной "Гражданской платформы" (PO) - выступили с резкой критикой предстоящих теделебатов, подчеркивая, что в дискуссии должен был бы принимать участие и лидер "Гражданской платформы" Дональд ТУСК.

Согласно исследованию, проведенному центром SMG/KRC и обнародованному в минувшую субботу, в парламент Польши войдут только три политические партии: PO, PiS и LiD. Все остальные партии не смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

Оппозиционная "Гражданская платформа", по данным опроса, может рассчитывать на победу с 34,7%, второе место социологи отводят "Праву и справедливости" (33,8%), а третье место - блоку "Левица и демократы" (11,8%).

По данным социологов, в досрочных парламентских выборах в Польше готовы участвовать 66,1% избирателей, имеющих право голоса. В репрезентативном исследовании участвовали 1500 человек.